Что вы делаете, если начинался кашель? Бегом в аптеки – купить сироп от кашля. Но это – не лучшее решение проблемы. Попробуйте это домашнее средство - банановый крем! Оно избавит от боли в горле, сильного кашля и даже поможет с желудком. Понравится взрослым и детям. Полезное бывает вкусным! Банан - 2 шт нужны спелые мед - 2 ст. л. Вода - 400 мл Бананы размять не металлическим предметом и смешать с только закипевшей водой. Накрыть крышкой и дать остыть, в течение 30 минут. Добавить мед и размешать. Разделить на 4 приема и выпить в течение дня. Разогревая перед каждым применением. На следующий день приготовьте новую порцию. Пусть кашель вас больше не тревожит и не надо бежать в аптеку. Также узнайте что такое овсяноблин и какая пряность избавит от многих болезней. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!