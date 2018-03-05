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Происшествия Социум

В ЗКО столкнулись пассажирский автобус и легковушка: 1 человек погиб и несколько ранены

ДТП произошло на трассе Уральск-Кирсаново, рядом с дачным обществом "Хуторок", сегодня, 5 марта, в 8.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, пассажирский микроавтобус, который ехал из села Рубеженское в Уральск, столкнулся на трассе с "Фольксвагеном", который двигался в противоположную сторону. Как сообщили в управлении здравоохранения, в результате столкновения пострадали 3 человека. - Водитель легкового авто скончался до приезда скорой помощи, двое пострадавших были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. В настоящее время они проходят полное
Кристина Кобина
В ЗКО столкнулись пассажирский автобус и легковушка: 1 человек погиб и несколько ранены
ДТП произошло на трассе Уральск-Кирсаново, рядом с дачным обществом "Хуторок", сегодня, 5 марта, в 8.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам очевидцев, пассажирский микроавтобус, который ехал из села Рубеженское в Уральск, столкнулся на трассе с "Фольксвагеном", который двигался в противоположную сторону. Как сообщили в управлении здравоохранения, в результате столкновения пострадали 3 человека. - Водитель легкового авто скончался до приезда скорой помощи, двое пострадавших были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. В настоящее время они проходят полное обследование, - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнара АБДРАХМАНОВА. Со слов водителя микроавтобуса, легковушка ехала со стороны города в колонне машин и внезапно выехала на обгон на встречную полосу. - Я был слишком близко к нему, и все произошло за доли секунд. Водитель "Фольксвагена" умер на месте. Его вытащили из салона спасатели. У меня в салоне было около 15 человек. Никто из них серьезно не пострадал, - пояснил водитель. Стоит отметить, что стрелка спидометра у микроавтобуса остановилась на отметке 45 километров в час. В легковом автомобиле кроме водителя никого не было. На месте работают  криминалисты и сотрудники полиции. Другие подробности выясняются.
Юлия МУТЫЛОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП погиб мужчина

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