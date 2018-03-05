В ЗКО столкнулись пассажирский автобус и легковушка: 1 человек погиб и несколько ранены

ДТП произошло на трассе Уральск-Кирсаново, рядом с дачным обществом "Хуторок", сегодня, 5 марта, в 8.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, пассажирский микроавтобус, который ехал из села Рубеженское в Уральск, столкнулся на трассе с "Фольксвагеном", который двигался в противоположную сторону. Как сообщили в управлении здравоохранения, в результате столкновения пострадали 3 человека. - Водитель легкового авто скончался до приезда скорой помощи, двое пострадавших были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. В настоящее время они проходят полное