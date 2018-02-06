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Социум

В ЗКО тариф на электроэнергию оставили без изменений

ТОО "Батысэнергоресурсы" подало заявку на увеличение тарифа 27 ноября 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента по регулированию естественных монополий Мурата ОСПАНОВА, уведомление, которое ТОО "Батысэнергоресурсы" направило в департамент, было рассмотрено, но тариф остался прежним. - Мы рассмотрели заявку, не нашли причин для увеличения стоимости тарифа, поэтому цена на электроэнергию осталась для всех потребителей на прежнем уровне, - заявил Мурат ОСПАНОВ. К слову, стоимость 1 кВт/ч до 90 кВт/ч на 1 прописанн
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В ЗКО тариф на электроэнергию оставили без изменений
ТОО "Батысэнергоресурсы" подало заявку на увеличение тарифа 27 ноября 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента по регулированию естественных монополий Мурата ОСПАНОВА, уведомление, которое ТОО "Батысэнергоресурсы" направило в департамент, было рассмотрено, но тариф остался прежним. - Мы рассмотрели заявку, не нашли причин для увеличения стоимости тарифа, поэтому цена на электроэнергию осталась для всех потребителей на прежнем уровне, - заявил Мурат ОСПАНОВ. К слову, стоимость 1 кВт/ч до 90 кВт/ч на 1 прописанного человека составляет - 10,40 тенге, от 90 до 140 кВт/ч на 1 прописанного человека - 13,23 тенге и свыше 140 кВт/ч на 1 прописанного человека - 16,53 тенге. Напомним, монополист просил департамент по регулированию естественных монополий увеличить тариф на электроэнергию в пределах 1 тенге.
электроэнергия тариф

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