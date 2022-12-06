В ЗКО трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в больнице

Мать ребёнка винит врачей, передаёт телеканал «Астана». Иллюстративное фото из архива "МГ" У маленькой Айназ был синдром Дауна, но проблем со здоровьем не случалось. Мама погибшей Айдана Мухамбетиярова вспоминает, что сначала у девочки появилась одышка. Малышке поставили хронический тонзиллит и отправили на удаление аденоидов. Операция прошла успешно, но к вечеру Айназ вдруг стала беспокойной. - Пригласили из реанимации медсестру. Она пришла, но не могла поставить катетер. У ребёнка похолодела ручка, и тогда позвали вторую медсестру. Та сразу стала вызывать врачей, пояснив, что ребёнок тяжёлый