В ЗКО трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в больнице

- Пригласили из реанимации медсестру. Она пришла, но не могла поставить катетер. У ребёнка похолодела ручка, и тогда позвали вторую медсестру. Та сразу стала вызывать врачей, пояснив, что ребёнок тяжёлый, уже началась одышка. Говорила: «Ребенок страдает, срочно везите его в реанимацию, катетер здесь уже не поможет». Но первая медсестра её не слушала и всё пыталась поставить катетер, - вспоминает Айдана.Всё это произошло в выходной день. Возможно поэтому, врачи пришли не сразу, предполагает женщина. Девочка мучилась 12 часов.
- Врачи пришли только вечером, когда ребёнок был в очень тяжёлом состоянии. Глядя на пульс, они стали подавать друг другу знаки, затем увезли дочку в реанимацию. Потом вызвали меня в кабинет и сообщили, что не могли спасти моего ребёнка. Принесли соболезнования. Но я считаю, что виной всему халатность врачей. После операции не ухаживали за моей девочкой должным образом, - говорит убитая горем мать.Врачи отмечают, что после операции состояние девочки сочли удовлетворительным. Все показатели были в норме.
- Ребёнок умер, и на вскрытии, которое было после проведено, было выявлено, что у ребёнка был порок сердца и пневмония. Любая операция - это высокий риск, тем более маленьких детей, у которых есть фоновые заболевания. Мы всем отделением скорбим и сопереживаем родителям, - сказал врач-отоларинголог Орынбек Жубанов.Полиция возбудила уголовное дело. Выясняют, насколько профессионально врачи выполняли свои обязанности.
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