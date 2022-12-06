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Социум

В ЗКО трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в больнице

Мать ребёнка винит врачей, передаёт телеканал «Астана». Иллюстративное фото из архива "МГ" У маленькой Айназ был синдром Дауна, но проблем со здоровьем не случалось. Мама погибшей Айдана Мухамбетиярова вспоминает, что сначала у девочки появилась одышка. Малышке поставили хронический тонзиллит и отправили на удаление аденоидов. Операция прошла успешно, но к вечеру Айназ вдруг стала беспокойной. - Пригласили из реанимации медсестру. Она пришла, но не могла поставить катетер. У ребёнка похолодела ручка, и тогда позвали вторую медсестру. Та сразу стала вызывать врачей, пояснив, что ребёнок тяжёлый
Дана Рахметова
В ЗКО трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в больнице
Мать ребёнка винит врачей, передаёт телеканал «Астана».
ЗКО попал в список регионов по материнской и младенческой смертности
ЗКО попал в список регионов по материнской и младенческой смертности
Иллюстративное фото из архива "МГ" У маленькой Айназ был синдром Дауна, но проблем со здоровьем не случалось. Мама погибшей Айдана Мухамбетиярова вспоминает, что сначала у девочки появилась одышка. Малышке поставили хронический тонзиллит и отправили на удаление аденоидов. Операция прошла успешно, но к вечеру Айназ вдруг стала беспокойной.
- Пригласили из реанимации медсестру. Она пришла, но не могла поставить катетер. У ребёнка похолодела ручка, и тогда позвали вторую медсестру. Та сразу стала вызывать врачей, пояснив, что ребёнок тяжёлый, уже началась одышка. Говорила: «Ребенок страдает, срочно везите его в реанимацию, катетер здесь уже не поможет». Но первая медсестра её не слушала и всё пыталась поставить катетер, - вспоминает Айдана.
Всё это произошло в выходной день. Возможно поэтому, врачи пришли не сразу, предполагает женщина. Девочка мучилась 12 часов.
- Врачи пришли только вечером, когда ребёнок был в очень тяжёлом состоянии. Глядя на пульс, они стали подавать друг другу знаки, затем увезли дочку в реанимацию. Потом вызвали меня в кабинет и сообщили, что не могли спасти моего ребёнка. Принесли соболезнования. Но я считаю, что виной всему халатность врачей. После операции не ухаживали за моей девочкой должным образом, - говорит убитая горем мать.
Врачи отмечают, что после операции состояние девочки сочли удовлетворительным. Все показатели были в норме.
- Ребёнок умер, и на вскрытии, которое было после проведено, было выявлено, что у ребёнка был порок сердца и пневмония. Любая операция - это высокий риск, тем более маленьких детей, у которых есть фоновые заболевания. Мы всем отделением скорбим и сопереживаем родителям, - сказал врач-отоларинголог Орынбек Жубанов.
Полиция возбудила уголовное дело. Выясняют, насколько профессионально врачи выполняли свои обязанности.

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ЗКО больница

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