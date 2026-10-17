В ЗКО учительница добилась через суд рассрочки по кредитам на 4 млн тенге

Сельской учительнице из ЗКО помогли расплатиться с долгами без банкротства.

Бурлинский районный суд помог местной жительнице справиться с крупными долгами без процедуры банкротства. Учительница сельской школы смогла добиться утверждения плана восстановления своей платежеспособности, сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Как выяснилось в суде, женщина накопила перед банками больше 4 миллионов тенге долга. Финансовые трудности возникли из-за высокой кредитной нагрузки, ремонта дома и необходимости содержать несовершеннолетних детей.

- При этом у заемщицы есть постоянная и стабильная работа. Суд счел, что раз у нее есть регулярный доход, объявлять ее банкротом необязательно - долги можно выплатить постепенно. Теперь специальный финансовый управляющий должен разработать для учительницы четкий график выплат, который утвердит суд. Такой подход позволит ей закрыть кредиты поэтапно, без клейма банкротства, - пояснили в суде.

Решение суда еще не вступило в законную силу.