В ЗКО усилили карантин. ТРЦ и рынки не будут работать в выходные

В ЗКО усилили карантин. ТРЦ и рынки не будут работать в выходные

Также в выходные дни запретили работать саунам, SPA-центрам, фитнес-центрам, бассейнам, спортивным и тренажерным залам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева вышло сегодня, 18 марта, однако вступит в силу с 20 марта. Согласно постановлению, в области по-прежнему запрещено проведение спортивных мероприятий, выставок и концертов. Нельзя проводить семейные торжества, в том числе на дому. Жителям ЗКО обязательно соблюдать масочный режим. Запрещено проводить массовые коллективные мероприятия: ж