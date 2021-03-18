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Социум

В ЗКО усилили карантин. ТРЦ и рынки не будут работать в выходные

Также в выходные дни запретили работать саунам, SPA-центрам, фитнес-центрам, бассейнам, спортивным и тренажерным залам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева вышло сегодня, 18 марта, однако вступит в силу с 20 марта. Согласно постановлению, в области по-прежнему запрещено проведение спортивных мероприятий, выставок и концертов. Нельзя проводить семейные торжества, в том числе на дому. Жителям ЗКО обязательно соблюдать масочный режим. Запрещено проводить массовые коллективные мероприятия: ж
Кристина Кобина
В ЗКО усилили карантин. ТРЦ и рынки не будут работать в выходные
Также в выходные дни запретили работать саунам, SPA-центрам, фитнес-центрам, бассейнам, спортивным и тренажерным залам,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Какие ограничения вводятся в Казахстане с 5 июля
Какие ограничения вводятся в Казахстане с 5 июля
Иллюстративное фото из архива "МГ" Постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева вышло сегодня, 18 марта, однако вступит в силу с 20 марта. Согласно постановлению, в области по-прежнему запрещено проведение спортивных мероприятий, выставок и концертов. Нельзя проводить семейные торжества, в том числе на дому. Жителям ЗКО обязательно соблюдать масочный режим. Запрещено проводить массовые коллективные мероприятия: жума намаз, религиозные обряды. Также в постановлении говорится, что в традиционном формате в школах дети должны обучаться не более 15 человек в классах  (с 1 марта им разрешили обучаться до 25 человек в классе) и дежурные группы в детсадах должны быть заполнены не более чем 15 человек. Итак, согласно постановлению: Запрещено: - проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, концертов. - проведение банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому и в увеселительных заведениях. - деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдные, боулинг, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп). Разрешено с ограничением по времени и режиму работы: - перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора численностью 15 и более, и рекомендовано не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы. На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше. - работа ЦОНов в будние дни (понедельник - пятница) с 9:00 до 18:00, в субботние дни с 9:00 до 14:00. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию. - религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. - продовольственные и непродовольственные крытые рынки будут работать в будние дни с 09.00 до 17.00 при соблюдении всех санитарных требований с приостановлением работы в субботние и воскресные дни. - продовольственные и непродовольственные открытые рынки (вне зданий) будут работать в будние дни с 09.00 до 17.00 при соблюдении всех санитарных требований с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан; - торговые дома и центры будут работать в будние дни с 10.00 до 23.00 (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя) с приостановлением работы в субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них; - непродовольственные магазины (отдельно стоящие) будут работать с 09.00 до 18.00. - объектам общественного питания - график работы с 09.00 до 22.00, (заполняемость не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий). - объекты общественного питания, осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос, по установленному графику работы объекта с соблюдением всех санитарных требований. - разрешить деятельность фудкортов только на доставку и на вынос. - салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя); - сауны, SPA-центры в будние дни: с 09.00 до 23.00 (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) и с приостановлением работы субботние и воскресные дни. - спортивно-оздоровительные объекты (фитнес-центры, бассейны, спортивные и тренажерные залы и др.) - по предварительной записи, заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя и с приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни. Разрешено: - обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; - обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; - комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11(12) классы: 70% предметов в штатном режиме, 30 % - в дистационном (не более 15 человек в классе); - индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения; - в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов перевести на комбинированный формат обучения; - дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; Стоит отметить, что общественный транспорт будет работать в прежнем режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Карантин ограничения

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