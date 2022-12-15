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Социум

В ЗКО утвердили бюджет на 2023 - 2025 годы

Больше всего денег выделят на сферу образования, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии областного маслихата утвердили бюджет региона на 2023 - 2025 годы. По словам руководителя управления финансов ЗКО Тлепбергена Каюпова, на 2023 год по расходам и поступлениям он составит 368,3 миллиарда тенге, в 2024 году - 398 миллиардов тенге и в 2025 году - 422 миллиарда тенге. Поступления областного бюджета с учётом собственных доходов составили 86 миллиардов тенге, поступления трансфертов - 249,9 миллиардов тенге, прочие поступления составили 32,4 миллиарда тенге. – Ос
Арайлым Усербаева
В ЗКО утвердили бюджет на 2023 - 2025 годы
Больше всего денег выделят на сферу образования, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии областного маслихата утвердили бюджет региона на 2023 - 2025 годы. По словам руководителя управления финансов ЗКО Тлепбергена Каюпова, на 2023 год по расходам и поступлениям он составит 368,3 миллиарда тенге, в 2024 году - 398 миллиардов тенге и в 2025 году - 422 миллиарда тенге. Поступления областного бюджета с учётом собственных доходов составили 86 миллиардов тенге, поступления трансфертов - 249,9 миллиардов тенге, прочие поступления составили 32,4 миллиарда тенге.
– Основная доля областного бюджета будет направлена на сферы социальной поддержки, здравоохранения, образования и улучшения качества жизни населения. С учётом реализации инвестиционных проектов, на социальную сферу будет направлено 223 миллиарда тенге или 60% от всего областного бюджета, - отметил Тлепберген Каюпов.
Стоит отметить, что больше всего средств - 223 миллиарда тенге планируется направить на сферу образования. На эти средства построят 10 школ в рамках пилотного проекта «Комфортная школа» и «Ауыл - ел бесігі». Девять миллиардов тенге выделят на сферу здравоохранения, на социальное обеспечение - 18.1 миллиард тенге, на сферу культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и информационного пространства будет направлено 1.6 миллиардов тенге. На сферу сельского и лесничего хозяйства, защиту окружающей среды и земельных отношений предусмотрено 30.7 миллиардов тенге, а на поддержку предпринимательства направят 2.1 миллиард тенге. 38.6 миллиардов тенге будут выделены на строительство домов, на развитие инфраструктуры, на водообеспечение и газификацию населённых пунктов. На содержание, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, а также развитие автомобильной инфраструктуры выделят 35.3 миллиардов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Образование Бюджет

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