В ЗКО утвердили бюджет на 2023 - 2025 годы

Больше всего денег выделят на сферу образования, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии областного маслихата утвердили бюджет региона на 2023 - 2025 годы. По словам руководителя управления финансов ЗКО Тлепбергена Каюпова, на 2023 год по расходам и поступлениям он составит 368,3 миллиарда тенге, в 2024 году - 398 миллиардов тенге и в 2025 году - 422 миллиарда тенге. Поступления областного бюджета с учётом собственных доходов составили 86 миллиардов тенге, поступления трансфертов - 249,9 миллиардов тенге, прочие поступления составили 32,4 миллиарда тенге. – Ос