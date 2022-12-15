– Основная доля областного бюджета будет направлена на сферы социальной поддержки, здравоохранения, образования и улучшения качества жизни населения. С учётом реализации инвестиционных проектов, на социальную сферу будет направлено 223 миллиарда тенге или 60% от всего областного бюджета, - отметил Тлепберген Каюпов.Стоит отметить, что больше всего средств - 223 миллиарда тенге планируется направить на сферу образования. На эти средства построят 10 школ в рамках пилотного проекта «Комфортная школа» и «Ауыл - ел бесігі». Девять миллиардов тенге выделят на сферу здравоохранения, на социальное обеспечение - 18.1 миллиард тенге, на сферу культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и информационного пространства будет направлено 1.6 миллиардов тенге. На сферу сельского и лесничего хозяйства, защиту окружающей среды и земельных отношений предусмотрено 30.7 миллиардов тенге, а на поддержку предпринимательства направят 2.1 миллиард тенге. 38.6 миллиардов тенге будут выделены на строительство домов, на развитие инфраструктуры, на водообеспечение и газификацию населённых пунктов. На содержание, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, а также развитие автомобильной инфраструктуры выделят 35.3 миллиардов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО утвердили бюджет на 2023 - 2025 годы
Больше всего денег выделят на сферу образования, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии областного маслихата утвердили бюджет региона на 2023 - 2025 годы. По словам руководителя управления финансов ЗКО Тлепбергена Каюпова, на 2023 год по расходам и поступлениям он составит 368,3 миллиарда тенге, в 2024 году - 398 миллиардов тенге и в 2025 году - 422 миллиарда тенге. Поступления областного бюджета с учётом собственных доходов составили 86 миллиардов тенге, поступления трансфертов - 249,9 миллиардов тенге, прочие поступления составили 32,4 миллиарда тенге. – Ос