Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Нурданат Беркингали, в области снизился показатель общей смертности, а случаев материнской смертности и вовсе не зарегистрировано. – Кроме этого, снизилось количество младенческих смертей и смертей от туберкулеза. Однако заболеваемость туберкулезом остается на одном уровне. В области увеличилась смертность от злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения. С 1 августа 2017 года в Западно-Казахстанской области произведено обновление компьютерного парка диспетчерской службы станции скорой помощи. Модернизирована автоматизированная система управления скорой медицинской помощи с установкой ситуационного центра для работы в режиме онлайн областной службы скорой медицинской помощи. Результаты автоматизации скорой помощи - сокращение времени доезда на 3 минуты, с 12 минут до 9 минут, время обработки вызова, поступившего в диспетчерскую с 5 минут до 3-4 минут, - сообщил Нурданат Беркингали. Выяснилось, что потребность во врачебных кадрах по области составила 389 человек, 255 из которых требуются в городские медицинские учреждения. – В основном нам требуются врачи общей практики, акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи. Специалисты управление здравоохранения и руководители медицинских организации области участвовали в ярмарках вакансий в медицинских высших учебных заведениях городов Нур-Султан, Алматы, Актобе, Семей, где на круглых столах и встречах проведены беседы с выпускниками. По итогам распределения вузов в область ожидается прибытие около 175 молодых специалистов выпускников интернатуры, резидентуры, магистратуры. Период заезда в область молодых специалистов – июль – сентябрь 2019 года. Проведен мониторинг вакансий через портал «Енбек.kz», получено около 200 откликов, - сообщил Нурданат Беркингали. Стоит отметить, что в сентябре 2019 года в Уральске открыт филиал КазНМУ им.С.Асфендиярова на базе Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.