Для сравнения в 2016 году на судисполнителей поступило 133 жалобы. По словам и. о. руководителя департамента юстиции ЗКО Хамидуллы КУСТАВЛЕТОВА , помимо жалоб жителей области на действия частных судисполнителей из прокуратуры поступило три представления. - Всего в 2017 году на частных судисполнителей поступило 297 жалоб, из которых 16 нашли свое подтверждение. По всем фактам в итоге дисциплинарное взыскание получил 21 специалист, - пояснил и. о. руководителя департамента юстиции ЗКО. В Западно-Казахстанской области осуществляют деятельность 72 частных судебных исполнителей, из которых в Уральске работают 43. К слову, в прошлом году на исполнении у частных судебных исполнителей находилось более 95 тысяч исполнительных производств, из них 47 893 были окончены.