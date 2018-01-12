Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ, наибольшее количество административных дел было рассмотрено специализированным административным судом города Уральска. - В Уральске было рассмотрено более 8 тысяч административных дел, Бурлинским районным судом - 1416 дел, судом №2 Зеленовского района - 692 дела, Жангалинским районным судом - 458 дел, - пояснил Бек АМЕТОВ. Стоит отметить, что за прошлый год прекращено 1434 административных дела, из них в порядке медиации - 481.