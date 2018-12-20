19 декабря в здании акимата ЗКО состоялось заседание региональной комиссии по противодействию коррупции, в котором приянл участие заместитель акима ЗКО Габидалла Оспанкулов, руководитель аппарата агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов, руководители управлений, а также акимы районов ЗКО. Как рассказал руководитель департамент Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам Акмырзаев, за два года в ЗКО было выявлено 98 фактов взяточничества, 31 факт хищения и мошенничества и 30 фактов злоупотребления должностными полномочиями. – За два года 171 дело окончено производством уголовных дел, из них было направлено в суд 142 дела. 68 человек были осуждены, из них трое получили условные сроки, 15 человек были лишены свободы, 37 должны будут выплатить штрафы, а 13 были приговорены к другим видам наказания. Сумма ущерба составила 900 млн тенге, 610 млн тенге были возмещены. К ответственности был привлечен 31 сотрудник местных исполнительных органов и 31 сотрудник МВД, один сотрудник отдела по делам обороны Бокейординского района, один сотрудник департамента юстиции ЗКО, сотрудник инспекции транспортного контроля ЗКО, четыре сотрудника ДГД ЗКО и один сотрудник департамента внутреннего государственного аудита по ЗКО, - рассказал Рустам Акмырзаев. По словам руководителя департамента, 20 руководителей и их заместителей были привлечены к уголовной ответственности. – К уголовной ответственности был привлечен руководитель управления физической культуры и спорта по ЗКО Тимур Шаяхметов, руководитель управления сельского хозяйства Марат Унгарбеков, директор филиала РГП "Казгидромет" Даулет Оралымбетов, руководитель управления по делам религии Саялбек Гиззатов. В октябре 2018 года был задержан заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Хамидолла Куставлетов, который, пользуясь своими полномочиями, присвоил премиальные средства своих подчиненных в размере 3,5 млн тенге. Сейчас дело находится на рассмотрении уголовного суда, - заявил Рустам Акмырзаев. Выяснилось, что лидирующие позиции по количеству коррупционных преступлений занимает сфера ЖКХ и строительства, в которых было выявлено 49 коррупционных правонарушений и 11 человек были привлечены к ответственности. – Руководитель отдела транспорта и автомобильных дорог ЖКХ Бурлинского района Шарипов и его заместитель Есеналиев своими противоправными действиями нанесли ущерб государству в размере 28 млн тенге. Они подписывали ложные акты по благоустройству Бурлинского района. А руководитель отдела ЖКХ Теректинского района Бахитов получил взятку от подрядной организации за беспрепятственный прием работ по ремонту дорог, а также совершил хищение бюджетных средств в размере 8 млн тенге. Стоит отметить, что в учреждениях образования также зарегистрированы факты противоправных действий. В основном, это зачисление заработной платы людям, которые фактически не работают в данных учреждениях. В 2018 году было выявлено три подобных факта, - рассказал Рустам Акмырзаев. Выяснилось, что Бурлинский район занимает первую позицию по количеству выявленных фактов коррупции. Там зарегистрировано 30 случаев правонарушений, шесть человек были привлечены к ответственности. На втором месте находится Теректинский район, в котором выявлен 21 факт коррупции и шесть человек привлечены к ответственности. Замыкает тройку лидеров Зеленовский район. Там было зарегистрировано четыре факта правонарушений и три человека привлечены к ответственности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.