Руководителем отдела образования г. Уральска назначен бывший руководитель отдела образования Таскалинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - По решению конкурсной комиссии, с учетом принципа меритократии на должность начальника отдела образования назначен Нарымбаев Асан Маратович, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.
Образование – высшее. Окончил ЗКГУ им.М.Утемисова по специальности «учитель истории и географии» и академию Евразия по специальности «бакалавр экономики и бизнеса». В разные годы работал: - учителем истории и географии в Чижинской средней школы Таскалинского района, -​ главным специалистом отдела физической культуры и спорта Таскалинского района, -​ главным специалистом аппарата акима Мерекинского с/о Таскалинского района, - руководителем аппарата акима Мерекинского с/о Таскалинского района, - главным специалистом отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Таскалинского района, - акимом Мерекинского с/о Таскалинского района. С августа 2012 года до настоящего назначения был руководителем отдела образования Таскалинского района.
Напомним, 15 ноября руководитель отдела образования г. Уральск Жанслу Туремуратова была назначена на должность руководителя городского отдела координации занятости и социальных программ Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.