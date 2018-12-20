В редакцию "МГ" позвонила обеспокоенная мама, которая рассказала, что в школе, где учится ее дочь, произошел пожар. - Сегодня дочка как обычно к часу ушла в школу, а уже через час наша учитель написала, чтобы мы забрали детей, вроде там чем-то пахнет. Мы живем рядом и муж сразу побежал за ней. Потом родители стали писать, что в школе пожар, сильно пахнет дымом. Я успокоилась, когда увидела дочку, она плакала, потому что напугалась. Дым был в той части, где занимаются "нулевки" и мини-центр, - рассказала женщина. В школе горит так называемая пристройка, где занимаются дети класса предшкольной подготовки и мини-центр. Школьников выводят из здания через центральный выход. На месте работают 4 пожарные машины и две машины скорой медицинской помощи. По словам замдиректора школы №23 Розы Исмагуловой, в пристрое произошло задымление. - Задымление произошло в 13.45 во время пересменки. Причину задымления выяснят пожарные. Сразу же мы эвакуировали 104 ребенка - это КПП и мини-центр, а также 10 человек персонала. В данной ситуации нас больше всего беспокоило здоровье детей, поэтому мы их эвакуировали. Никто не пострадал. Скорая помощь приехала сразу, но их помощь не понадобилась, - рассказала Роза Исмагулова. Занятия в основной школе не отменялись. В ДЧС ЗКО рассказали, что в 14.05 по ул. Уракбаева, 37 в помещении электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 114 человек. Выезжало 23 личного состава и 7 единиц техники. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.