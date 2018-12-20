Фото @atyrauoil Власти Атырау решили перенять эстафету от других городов Казахстана и торжественно зажечь символ нового года. Праздничная церемония с участием Деда Мороза и Снегурочки осоится 21 декабря в 19.00 на площади Султана Бейбарыса. К участию приглашаются жители и гости города Атырау. Также в этот день елки зажгут на площади К.Смагулова, Д.Нурпеисовой, С.Мукашева в мкр.Привокзальный, а также у Дома культуры им.Курмангазы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.