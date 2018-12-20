Мы продолжаем рубрику ценных советов от управляющего партнера юридической компании Mirmanov&Partners Еркебулана Мирманова. Когда компания несколько лет успешно работает на рынке Казахстана, она приобретает постоянных клиентов, зарабатывает доверие, ее узнают на рынке, начинают советовать друзьям. Именно так зарабатывается деловая репутация – то, без чего невозможно вести успешную деятельность. Однако конкуренты не спят, и могут предпринимать различные действия для того, чтобы запятнать репутацию. Если не принять меры вовремя, можно очень быстро растерять всё то, что создавалось годами, потому защита деловой репутации – очень важная задача для любого предприятия, которое думает о развитии и завоевании рынка. В данной статье мы рассмотрим, как можно отстоять деловую репутацию, куда обращаться и какие есть особенности этой процедуры. Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт: http://mirmanov.kz/articles/zashhita-delovoy-reputacii/ Наш адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 4. тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: mirmanov.kz Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  