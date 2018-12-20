Компания «Кселл» запустила услугу Виртуальная АТС для корпоративных клиентов с функциями классической АТС, которая объединяет в единую телефонную сеть городской телефон, компьютер и мобильный телефон. При этом несколько сотрудников могут принимать и совершать звонки одновременно. В случае переезда в новый офис не надо заново прокладывать кабели и менять номера. Достаточно подключить терминалы к Интернету, и вы сможете принимать звонки от клиентов. Новая услуга сохраняет бюджет организации, потому что она убирает необходимость тратить деньги на покупку стационарной АТС и содержание специалиста по ее поддержке. - Бизнес может потерять потенциального клиента из-за звонка в нерабочее время или из-за человеческого фактора. И тогда усилия и ресурсы, которые потрачены на привлечение, будут напрасны. Виртуальная АТС от Кселл решает эту задачу и дает предпринимателю полный контроль за звонками через личный кабинет. Наше решение подойдет любому бизнесу и особенно риэлтерским агентствам, интернет-магазинам, сетям розничных продаж, ресторанам, кафе, салонам красоты, финансовым организациям и т.д. Если стационарный телефон не отвечает, звонок будет переадресован на мобильный телефон, и при необходимости его перенаправят на голосовую почту. Так вы сохраните все входящие контакты с вашими клиентами и повысите эффективность бизнеса, - отметил директор по развитию бизнес-рынка АО «Кселл» Вадим Лю. С Виртуальной АТС звонки будут распределяться в зависимости от графика работы компании. У вас будет подключено голосовое меню с переадресацией на номер отдела или внутренний номер сотрудника, чтобы клиент не тратил время и связывался сразу с тем, кто ему нужен. Дополнительно можно, вести статистику звонков и записывать разговоры, а также произвести интеграции с популярными CRM-системами. Для подключения услуги написать запрос на адрес [email protected] или позвонить по номеру 5869 с мобильного. Новости Компаний. Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.