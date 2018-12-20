Скриншот с видео Видео столпотворения в недавно открывшемся специализированном ЦОНе активно распространяется в социальных сетях с 19 декабря. Большие очереди в окно сотрудников административной полиции сняли на видео и выложили в сеть сами же автолюбители. По словам очевидцев, длинные очереди образовались из-за отсутствия на рабочем месте одного из сотрудников, занимающегося регистрацией и перерегистрацией авто, а также вопросами погашения административных штрафов. Как прокомментировали данный факт в пресс-службе спецЦОНа, действительно, в этот день не работало одно окно из двух действующих, поэтому образовалась большая очередь. Сегодня ситуация уже под контролем, так как работают оба окна адмполиции, и очередь значительно сократилась. nfPDNphSKP8 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК