20 декабря в 11.00 в здании ДК Молодежи прошел новогодний утренник акима города для детей из малообеспеченных семей. – Сегодня у нас проходит традиционная елка акима города. Ежегодно в ней участвуют более 80 детей из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В основном это отличники учебы, лидеры своих школ, - рассказала заведующая воспитательным отделом городского отдела образования Уральска Маншук Караева. Детей ожидала концертная программа, театрализованное представление, ростовые куклы, сладкие подарки, а также празднично оформленный зал с новогодней елкой. Стоит отметить, что в целях безопасности детей сопровождали социальные педагоги школ. – Я сопровождаю ученицу шестого класса. Девочка растет без родителей. Она у нас хорошо учится, хорошо себя ведет. Получили приглашение на елку, - рассказала социальный педагог школы-гимназии Вальдорфской ориентации Елена Ильина.