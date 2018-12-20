По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, днем температура воздуха составит -13, ночью -20. В Атырау переменная облачность, днем -7, ночью -10. В Актобе днем столбик термометра опустится до -12, ночью -18. В Актау днем -3, ночью 7 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.