У каждого человека в доме должен быть надежный тайник, где он будет прятать самые сокровенные вещи. Сделать его можно собственными руками. Для этого понадобится несколько забытых книг, точнее их твердый переплет, клей и чуточку фантазии. Глядя на небольшую коллекцию книг, расположенных на полке, никто не догадается про наличие внутри тайника. Для большей вместительности, в полке можно вырезать отверстие и соорудить деревянный ящик, видимую часть которого и закроют переплеты книг.С каждым бывало, что засмотришься интересный фильм по телевизору и опрокинешь чашку с чаем на диван. После такой неприятной ситуации уходит довольно много времени и сил, чтобы очистить поверхность дивана. Решение есть! Для дивана любого размера и вида можно смастерить небольшой столик из дерева, на который будет удобно ставить чашки и тарелку с закусками. Твердая и устойчивая поверхность предотвратит опрокидывание. Выглядит такой столик аккуратно, а сделать его проще простого. Достаточно взять 3 небольших дощечки, сбить их и покрыть сверху лаком или краской.Шторы и гардины - одни из главных элементов комнаты, которые создают атмосферу дома. С помощью закругленного багета можно придать объемности и изящности окнам. На багете закругленного типа будут одинаково хорошо смотреться шторы, как пастельных тонов, так и изделия насыщенных оттенков. Комната приобретет необычный вид, а вы почувствуете себя жителем Франции, в которой популярны подобные мотивы.Разбавить однотонный дизайн комнаты или внести креатива в обустройство собственного жилья можно с помощью обычной накидки на стул. Делается она из помпонов. Лучше всего выбрать материал самых разных оттенков, чтобы передать настроение веселья и беззаботности. Это не только оригинальная вещь, она еще и очень удобная. Надев такую накидку даже на самый жесткий и неудобный стул, он тут же станет мягким и уютным. Сделать такое изделие легко и незатратно. Для каждого стула можно сделать накидки разных цветов.Всем известно, что зеркала зрительно увеличивают комнату. Их использование в интерьере можно сделать необычным и оригинальным. Используя старые фоторамки и винтажныезеркала разнообразных форм и размеров, можно декорировать целую стену. Чтобы сделать видимость одной коллекции, необходимо окрасить все предметы в один цвет, который будет подходить под дизайн комнаты. Можно смело заявить, что это новая жизнь винтажным зеркалам, которые давно остались без внимания.Ковер символизирует тепло и домашний уют. Интересно, когда он имеет необычную форму и дизайн. С помощью тканевых лоскутов можно сделать собственный ковер, который будет не хуже фирменного. Схема плетения довольно проста, поэтому сделать его нетрудно. Если в доме нет тканевых лоскутов, подойдут толстые нити для вязания, однако процесс плетения займет больше времени. Цвет подойдет любой, интереснее всего смотрится ковер древесного цвета, он напоминает сруб дерева. Такое изделие отлично подойдет в качестве оригинального подарка. Из вышеперечисленных примеров понятно, что не обязательно выкидывать вещи, которыми вы давно не пользуетесь. Для каждой старой вещи есть новая жизнь. Главное, включить немного фантазии и добавить креатива в действия. Для изготовления тайников, накидок, ковров, столиков и других предметов обихода не понадобиться дополнительных материалов, а значит, не будет необходимости тратиться. Такие идеи не только необычно смотрятся, они еще и функциональны.