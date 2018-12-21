Иллюстративное фото с сайта 24.kz - Мы воспользовались приездом Тарасовой, и мы очень подробно обсудили эту тему. Она изъявила желание участвовать в этом проекте (по созданию академии фигурного катания – ИФ-К)", - сказал Сергей Кан на пресс-конференции Фонда имени Дениса Тена в четверг в Астане. По его словам, в реализации проекта принимают участие министерство культуры и спорта Казахстана, федерация фигурного катания и Национальный олимпийский комитет. По словам матери погибшего фигуриста Оксаны Тен, у Дениса была мечта - создание академии фигурного катания в Казахстане. - Мы работаем над этим проектом и планируем открытие этой академии в 2019 году, - добавила она на пресс-конференции. Фигурист Денис Тен трагически погиб 19 июля, когда средь бела дня в центре Алматы он застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы. Убийство известного спортсмена вызвало широкий общественный резонанс. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.