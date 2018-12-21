В ведомстве пояснили, что делала служебная машина в нерабочее время возле фитнес-центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным сотрудника группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО, в ходе проведенного служебного расследования выяснилось, что он (водитель служебного автомобиля - прим. автора) забрал начальника ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» майора гражданской защиты Назарали Селимова по его вызову, который после тренировок в фитнес зале направился на работу. - После Селимов, переодевшись в форменную одежду, выехал проверять подразделения во время усиленного варианта несения службы. Именно для этой цели и была вызвана данная дежурная машина. Вдобавок житель города утверждает, что «машина стояла возле фитнес центра 20 минут», тогда как она там простояла не более 5, что не соответствует действительности. К тому же житель города сообщает, что «недавно знакомый говорил, что пожарные на пожар ехали два часа», что также не соответствует действительности. Время выезда с пожарной части после поступления вызова не превышает 1,5 минуты, и в зависимости от расстояния пожарной части до места пожара, в среднем по городу Уральск составляет 7-10 минут, - пояснил сотрудник группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО. Напомним, 18 декабря житель города снял на видео, на котором служебное авто областной службы ЧС стоит возле фитнес-центра в районе Хлебзавода. По словам очевидца, служебный автомобиль ДЧС ЗКО подъехал к фитнес-центру на пересечении улиц Молдагуловой и Тайманова. Через некоторое время из здания вышел мужчина и сел в машину. В ДЧС ЗКО на следующий день заявили, что сотрудник ДЧС ЗКО Дальнейчук забирал из фитнес-центра своего знакомого, у которого сломалась машина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.