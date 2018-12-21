8 778 902 77 62

Иллюстративное фото novosti-mk.org Атырауский областной филиал "Общество Красного Полумесяца РК" ежегодно проводит благотворительный месячник с целью сбора средств на приобретение подарков для детей школьного возраста из малоимущих, многодетных семей, а также детей с инвалидностью. В этом году месячник проходит с 1 по 25 декабря. - Мы обращаемся ко всем неравнодушным горожанам с просьбой оказать посильную помощь для проведения данной акции в любом виде: можете принести игрушки, новогодние подарки, а также выбрать из списка ребёнка и лично купить одно из пожеланий. Оказанная Вами помощь будет вручена в преддверии Нового года нуждающимся детям в праздничной атмосфере на благотворительной елке, - призывают волонтеры. Реквизиты Атырауского областного филиала "Общества Красного Полумесяца": РНН 151000043942 БИН 100741016502 Банк АО" Нурбанк" в г. Атырау IBAN KZ5784910KZ006430907 БИК NURSKZKX Кбе 18 Юридический адрес: Республика Казахстан, 060003, г.Атырау, ул.Ауэзова, 53А. KaspiGold: 516943139754181 Контактный телефон:Асия Кульжанова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.