Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы акима ЗКО, в преддверии Нового года 22 и 29 декабря с 9.00 до 13.00 по проспекту Достык-Дружба, между улицами Т.Масина и М.Ихсанова, пройдут расширенные новогодние ярмарки сельскохозяйственной продукции. Свою продукцию на ярмарке представят товаропроизводители Западно-Казахстанской области, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. Акимат области приглашает жителей и гостей города принять активное участие в продовольственных ярмарках.