В прикаспийской Мангистауской области в пятницу в 7:16 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных. Иллюстративное фото с сайта "Хабар 24" Координаты эпицентра землетрясения - 46.22 градуса северной широты, 53.62 градуса восточной долготы. Энергетический класс 7,5, глубина – 9 км. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.