Житель города Любовь рассказала, что около часа ждала 13 маршрут на остановке "Ремзавод", но он так и не приехал. - Около часа простояли, а автобус так и не пришел, - говорит Любовь. Как выяснилось, водители сошли с линии. По их словам, маршрут №7 и №35 дублирует их путь по городу и в связи с этим пассажиров практически нет. Водители утверждают, что вот уже два месяца не получают зарплату. - Я работаю с 78 года в этом автопарке. У нас приличный парк. А эти самозванцы, частники, нас "давят". Вредят нам. Маршруты дублируют. Не дают работать. Зажимают со всех сторон, создают аварийную ситуацию. Мне 5 месяцев до пенсии осталось. Я не доживу, наверное. 35 тысяч план, заправка 15 тысяч кондуктору 5 тысяч, себе ничего не остается, - возмущается водитель Михаил Саракцев - У нас есть план, согласно которому мы должны сдавать 35 тысяч тенге в день. В связи с тем, что закрыли омеговский мост, мы не набираем пассажиров, план не выполняем. У меня нет зарплаты, более того, я должен предприятию 40 тысяч тенге. Пусть нам решат вопрос с 35 маршрутом или пусть снизят нам план, - заявил другой водитель Нургельды Мустафин. На встречу с водителями и директором приехал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев. Директор ТОО "УралТех Сервис", которому принадлежит 13 маршрут, Александр Баклан заявил, что обращался в отдел пассажирского транспорта с этой проблемой. - Рассмотрите, пожалуйста, этот вопрос. Мы до этого к вам обращались, просили вас, но вы не решили эту проблему, - заявил Александр Баклан. В свою очередь Айдар Менеев пообещал, что этот вопрос с 35 маршрутом будет рассмотрен и решен до вторника. Водители после собрания вышли на линию, но с тем условием, что вопрос с дублирующим маршрутом решат до вторника.