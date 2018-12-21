В Атырау предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» с текущего учебного года как пилотный внедрен в программу десятого класса школы–гимназии №30. Планируется, что со следующего учебного года во всех регионах страны предмет войдет в школьную программу 10-11 классов как самостоятельная дисциплина. - Проект был инициирован НПП «Атамекен» совместно с министерством образования. Основная цель нового предмета – сформировать у школьников профессиональную ориентацию, навыки ведения предпринимательской деятельности. Ожидается, что по завершении обучения выпускники школ уже будут иметь базовые знания основ предпринимательства, - рассказал руководитель отдела палаты предпринимателей Атырауской области Куангали Кожантаев. Основам предпринимательства школьники обучаются по два часа в неделю. Курс включает в себя теорию и практику с посещением бизнес-объектов и проведением мастер-классов от действующих предпринимателей. В ходе нынешнего занятия школьники представили гостям свои первые бизнес – проекты. - Как педагог с 32-летним стажем могу уверенно сказать, что предмет вводится в школьную программу очень своевременно. К примеру, в моем классе, где обучается 16 детей, родители больше половины из них являются предпринимателями. То есть эти ребята в будущем продолжат дело своих родителей. В стенах школы они уже получат базовые знания по основам предпринимательства, а далее им будет намного легче строить бизнес. Детям очень нравится данный предмет, уроки, в основном, построены в игровой форме, - рассказала учитель предмета «Основы предпринимательства и бизнеса» школы – гимназии №30 Манет Утепкалиева. Что касается учебного пособия, то на данный момент проходит апробация учебников в двух вариантах. Результаты будут переданы разработчикам проекта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.