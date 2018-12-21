Как рассказали в управлении местной полицейской службы департамента полиции ЗКО, 23-летний житель Таскалинского района угнал автомашину марки "ВАЗ-2114", которая стояла возле кафе "Сары-Арка" 21 декабря около 06.00. – По данному факту был объявлен план "Перехват". Примерно в 7.00 на 38 километре автодороги Уральск-Озинки похищенный автомобиль был задержан. По данному факту Абайским отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК "Угон". Проводятся следственные мероприятия, - рассказали в управлении местной полицейской службы ДП ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.