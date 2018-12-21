Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ведомства, сообщение о незаконной торговле осетриной в 14 микрорайоне Актау поступило в дежурную часть в минувший вторник. - В ходе проведения обыска в квартире обнаружены три морозильных камеры, внутри которых находилось 125 штук рыб осетровых пород общим весом 459 кг, - отмечается в сообщении. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами" УК РК. Назначена экспертиза, проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.