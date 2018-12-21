В пресс-службе акима Уральска сообщили, что проспект Достык перекроют в связи с проведением предновогодней ярмарки. - С 18.00 21 декабря до 14.00 22 декабря в связи с проведением предновогодней сельскохозяйственной ярмарки будет ограничено движение по пр. Достык от ул. Т.Масина до ул. Ихсанова. Движение общественного транспорта будет осуществляться по ул. Т.Масина, ул. Тайманова и ул. Ихсанова. Приносим извинения за причиненные неудобства, - сообщили в пресс-службе акима города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.