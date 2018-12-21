Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области выяснилось, что в августе подсудимый, находясь на берегу Каспийского моря в посёлке Жамбай Исатайского района Атырауской области, приобрел у сельчанина 64 килограмм рыбы осетровых пород и икры данной породы весом 500 граммов. - Мужчина намеревался реализовать рыбу в городе Атырау, но был задержан сотрудниками службы экономических расследований. Приговором Атырауского городского суда №2 нарушитель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватам". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - рассказали в пресс-службе ДГД по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.