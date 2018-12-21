" и судом было вынесено решение об

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 14 декабря специализированный административный суд города Уральска рассмотрел административное производство в отношении жителя Уральска, который уклонялся от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. – Житель города трижды был оштрафован за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 36 тысяч тенге. По данному факту было возбуждено административное производство по статье 669 КоАП РК "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документаадминистративном взыскании в виде административного ареста на пять суток, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.