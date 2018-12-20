В МВД РК представили рабочий проект новой формы полицейских, передает Tengrinews.kz. Фотографии были опубликованы на официальной странице ведомства в Instagram. Отмечается, что основными требованиями к форменному обмундированию являются его практичность, привлекательность, удобство и избавление от лишних элементов в конструкции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.