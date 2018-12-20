В Астане появится крупнейший оптово-розничный рынок
В городе Астана началось строительство крупнейшего оптово-розничного рынка «DOSTYQ Market». Предпосылкой для нового строительного проекта послужило поручение президента – разобраться со «стихийными» рынками и осуществить перенос их в торговые крытые рынки.
Также 1 января 2018 года вступило в силу для Астаны и Алматы Постановление Правительства РК от 25 февраля 2016 года №111 «Об утверждении правил организации деятельности торговых рынков».
Проект ведется по реализации шага 69 Плана нации – «100 Конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ Главы государства.
Также был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с аппаратом акима района «Байқоңыр» г. Астаны. Данное соглашение способствует созданию условий для дальнейшего развития торговой деятельности в столице.
Акиматом г. Астаны выделена площадь в районе шоссе Алаш для строительства рынков, которые будут соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и будут комфортными для населения.
Своевременное открытие универсального рынка «DOSTYQ Market» позволит предоставить места для торговли 3000 индивидуальных предпринимателей после прекращения деятельности и сноса старых и незаконно построенных рынков г. Астаны.
Строительство универсального рынка "DOSTYQ Market" ведется в исторически сложившейся торгово-промышленной части столицы, на территории примыкающей к шоссе Алаш, на развязке магистрали Астана – Кокшетау – Павлодар.
Цель проекта – создать комфортные условия для продавцов и покупателей, тем самым повысить уровень сервиса в столице.
Общая площадь рынка составляет 62 000 кв.м. Универсальный оптово-розничный рынок «DOSTYQ Market» будет состоять из 4 уровней: цокольный,1, 2 и 3 этажи. На каждом этаже будет разделение на товарные зоны, что обеспечит порядок на данном рынке. На цокольном этаже будет располагаться фермерский, овощной и восточный рынок. Первый этаж займет большой гипермаркет в 5000 кв. м, а также магазины с товарами для дома, посудой, детская галерея, галереи обуви и одежды, текстиль и банки. Золото, меха, товары для дома и интерьера, детские товары и галерея одежды будут располагаться на втором этаже рынка. Третий этаж рынка будет устроен по международному принципу всех торговых центров – на нем по соседству расположатся фудкорт, бытовая техника, спорттовары, мягкая и корпусная мебель.
На данный момент у всех предпринимателей есть возможность приобрести торговую площадь в частную собственность, и стать «совладельцем» рынка. "DOSTYQ Market" создает масштабный кластер и будет являться крупным приемно-распределительным центром сырьевой и готовой продукции оптово-розничной продажи по всей стране.
dostyqmarket.kz
Новости Компаний.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!