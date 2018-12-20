Иллюстративное фото с сайта dailynews.kz По данным ведомства, тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в бытовом помещении магазина "Гульнар", расположенного в восьмом доме 28 микрорайона. - 16 декабря данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах" Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование, - говорится в распространенном сообщении. Со слов очевидцев, погибшие были супругами. Предположительно, мужчина нанес ножевые ранения жене и покончил жизнь самоубийством. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.