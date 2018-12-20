В Атырау продолжается сбор и утилизация мертвой рыбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Камилла МАЛИК По словам собеседника, ранее филиал республиканской ветеринарной лаборатории сообщил о превышение хлора, но по результатам проверки вода оказалась чистой. Напомним, что по факту массовой гибели рыбы в реке Урал была создана межведомственная комиссия, которая выясняет причины массовой гибели рыбы в Урале. По факту мора заведено два уголовных дела, в настоящее время проверяются 4 предприятия, осуществляющие сброс воды в реку Урал. Специалисты департамента охраны общественного здоровья сообщили, что вода в реке Урал безопасна для населения.

скриншот с видео По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, мертвая рыба продолжает всплывать в разных точках реки Урал, однако новых фактов массовой гибели рыбы не зафиксировано. - На днях специалисты обнаружили мертвую рыбу в двух местах – в пригородном сельском округе Геолог и неподалеку от микрорайона Жумыскер. Мы полностью проверяем все предприятия, осуществляющие сброс воды в реку Урал, в настоящее время идут проверки 4 предприятий. По последним данным специалистами собрано более 5000 кг рыбы. Сбор продолжается, количество рыбы растёт, на прошлой неделе сообщали о 3000 кг, - рассказал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.