С утра 20 декабря люди были возмущены долгим отсутствием на остановках автобуса №22, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С утра горожане были возмущены тем, что не было 22 автобуса. Люди, стоящие на остановке Жазира, не могли дождаться автобуса.
- С утра на остановку не подъехало ни одного автобуса №22. Из-за этого толпа народу и все пытаются втиснуться в "пятерку" и "семерку", но это невозможно. Я всегда с утра еду на 22, а сегодня при мне водитель автобуса сказал, что водители и кондукторы 22 маршрута не вышли на линию. Почему у нас не могут решить эту ситуацию? Почему должны страдать пассажиры? - возмущенно говорит жительница города Алия.
Корреспонденты "МГ" отправились в автопарк. Водители в половине десятого утра начали по очереди выезжать на линию. С директором автопарка пока поговорить не удалось. К слову, в автопарк приехал заместитель акима Уральска Бекжан Тукжанов и заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск Айдар Менеев.
В настоящее время на линию вышли 15 автобусов.
Директор ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Марат Абдрахманов пояснил, что все требования водителей были необоснованными.
- Водители не хотели сдавать чеки с АЗС, чтобы заправлять автобусы дешевым бензином, не хотят обилечивать пассажиров. Вместо тосола они заливают воду, что ведет к повреждению двигателей. Один двигатель стоит 5 миллионов тенге и автобусный парк не может нести такие затраты, - сообщил Марат Абдрахманов.
Также директор автопарка прояснил ситуацию с уволенным водителем.
- Водитель, который стал звездой интернета (в сеть попало видео, как водитель маршрута 22 ехал с пассажирами по встречной полосе - прим. автора), был оштрафован. Он пришел на работу в нетрезвом состоянии, стал драться, сломал дверь, поэтому и был уволен по собственному желанию, - пояснил директор предприятия.
Кроме того, по словам руководителя, утром водители получают билеты, а вечером должны сдать оставшиеся, но они не хотят этого делать.
- Водитель обязан выдать билет пассажиру, в противном случае пассажир может написать на него заявление и его оштрафуют на 15 тысяч тенге. Они сразу были ознакомлены с этими правилами, были с ними согласны и даже расписались, а теперь не согласны. Сегодня на рейс выйдут 25 автобусов. Мы создали водителям все условия - построили гостиницу, где есть душ, туалеты, автомойка, достраиваем столовую. При тарифе 80 тенге мы несем убытки, но водителям создаем все условия, - заявил Марат Абдрахманов.
Заместитель акима Уральска Бекжан Тукжанов сообщил, что все автобусы вышли на линию.
- Что касается 22 маршрута, проведены встречи с водителями. Все поставленные водителями вопросы были разрешены. Все автобусы, а это 25 единиц, вышли на линию. Их требования (водителей - прим. автора) являются необоснованными. Вы знаете, что водители и кондукторы должны быть опрятными, не курить, выдавать билеты. Но вот именно на водителей и кондукторов этого маршрута было много жалоб со стороны населения. Сейчас вопрос решен, - рассказал Бекжан Тукжанов.
По словам замакима города, на сегодняшний день в городе работают 6 компаний-перевозчиков, которые обслуживают 28 городских маршрутов. Ежедневно на линию выходят порядка 500 автобусов. Все автобусы обеспечены GPS-трекерами, на основании которых по программе infobus каждый житель города может отслеживать движение автобуса. Также в городе внедряется электронное билетирование. На 4 маршрутах введены транспортные карты, на 8 маршрутах оплата при помощи смс. Обновляется автобусный парк. В следующем году через лизинг планируется приобрести 135 автобусов.
Напомним
, 19 декабря во второй половине дня все автобусы маршрута №22 сошли с линии. Водители и кондукторы заявили, что их не считают за людей, а также, что их не устраивают условия труда. Позже власти города
заявили, что утром 20 декабря все автобусы данного маршрута выйдут на линию утром 20 декабря.
Фото Медета МЕДРЕСОВА