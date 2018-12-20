Альфия Хабибуллина, Бакытжамал Есеналиева и Асем Найзабекова, осужденные за взятку, не смогли выплатить штраф, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что неуплаченная часть штрафа заменяется осужденным к кратному штрафу - лишением свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части кодекса, с учетом уплаченной и взысканной части штрафа. - Всем троим осужденным основное наказание в виде штрафа в размере 17 500 000 тенге постановлениями Уральского городского суда от 13 декабря (Асем Найзабекова), 12 декабря (Альфия Хабибулина) и 7 декабря (Бакытжамал Есеналиева) заменено на лишение свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Постановления не вступили в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Напомним, 26 января в Уральском городском суде началось рассмотрение дела в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции, которые обвинялись в вымогательстве взятки у предпринимателя. Одна из них - Альфия ХАБИБУЛЛИНА - призналась в получении взятки. Прокуратура выделила дело в отдельное производство, однако Уральский городской суд не согласился с наказанием, которое запросил прокурор для подозреваемой. Позже на судебном заседании гособвинитель попросил суд назначить каждой подсудимой по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. 15 февраля в Уральском городском суде по делу был вынесен приговор. Все обвиняемые были признаны виновными и их приговорили к штрафу в размере 17,5 миллиона тенге каждую. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  