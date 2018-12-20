Минобразования: ЕНТ в Казахстане будет проводиться четыре раза в год, для претендентов на гранты - обязательное тестирование в июне
Единое национальное тестирование (ЕНТ) для поступающих в вузы Казахстана с 2019 года будет проводиться четыре раза в год, новшества коснуться и присуждения образовательных грантов, сообщвет Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки республики.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
- Начиная с 2019 года, внедряется новый классификатор направлений подготовки, в котором будут указываться не перечень специальностей, а направления подготовки, в соответствие с которыми вузы самостоятельно будут разрабатывать образовательные программы. В связи с этим, государственные образовательные гранты будут распределяться по Группам образовательных программ, - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.
Так, в группу "Подготовка учителей математики" входят такие специальности, как "математика", сдвоенные специальности "математика-физика", "математика-информатика" и.т.д. В группу "Информационные технологии" – "информатика", "информационные системы" и.т.д.
То есть распределение государственных грантов будет осуществляться между претендентами не по специальностям, а по группам образовательных программ. После присуждения гранта поступающий (абитуриент) зачисляется в вуз по выбранной им образовательной программе, и будет обучаться по специальности, которую выберет при зачислении.
В министерстве отметили, что сам формат ЕНТ в 2019 году меняться не будет.
- Поступающий сдает традиционно три обязательных предмета (история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения) и два соответствующих профильных предмета, - напомнили в пресс-службе.
Вместе с тем там сообщили, что, начиная с текущего года, ЕНТ будет проводиться четыре раза в год - в январе, марте, июне, августе.
- Участие в ЕНТ в январе, марте и августе предоставляет право поступающему подать документы в вузы на платное отделение. Для участия в конкурсе на присуждение государственного гранта требуется обязательное участие на ЕНТ в июне. А для зачисления на платное отделение, поступающему достаточно принять участие в одном из ЕНТ и набрать проходной балл, - уточнили в ведомстве.
ЕНТ было внедрено в Казахстане в 2004 году как процедура, совмещающая итоговую государственную аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы и колледжи республики.
До 2017 года ЕНТ выполняло три функции: выпускной экзамен, вступительный экзамен и механизм присуждения государственных образовательных грантов. С 2017 года итоговая аттестация или выпускной экзамен проходят в школах, а ЕНТ стало вступительным экзаменом в вузы и, в том числе, для присуждения образовательных грантов.
