Начиная с 2019 года, внедряется новый классификатор направлений подготовки, в котором будут указываться не перечень специальностей, а направления подготовки, в соответствие с которыми вузы самостоятельно будут разрабатывать образовательные программы. В связи с этим, государственные образовательные гранты будут распределяться по Группам образовательных программ, - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду. Так, в группу "Подготовка учителей математики" входят такие специальности, как "математика", сдвоенные специальности "математика-физика", "математика-информатика" и.т.д. В группу "Информационные технологии" – "информатика", "информационные системы" и.т.д. То есть распределение государственных грантов будет осуществляться между претендентами не по специальностям, а по группам образовательных программ. После присуждения гранта поступающий (абитуриент) зачисляется в вуз по выбранной им образовательной программе, и будет обучаться по специальности, которую выберет при зачислении. В министерстве отметили, что сам формат ЕНТ в 2019 году меняться не будет. - Поступающий сдает традиционно три обязательных предмета (история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения) и два соответствующих профильных предмета, - напомнили в пресс-службе. Вместе с тем там сообщили, что, начиная с текущего года, ЕНТ будет проводиться четыре раза в год - в январе, марте, июне, августе. - Участие в ЕНТ в январе, марте и августе предоставляет право поступающему подать документы в вузы на платное отделение. Для участия в конкурсе на присуждение государственного гранта требуется обязательное участие на ЕНТ в июне. А для зачисления на платное отделение, поступающему достаточно принять участие в одном из ЕНТ и набрать проходной балл, - уточнили в ведомстве. ЕНТ было внедрено в Казахстане в 2004 году как процедура, совмещающая итоговую государственную аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы и колледжи республики. До 2017 года ЕНТ выполняло три функции: выпускной экзамен, вступительный экзамен и механизм присуждения государственных образовательных грантов. С 2017 года итоговая аттестация или выпускной экзамен проходят в школах, а ЕНТ стало вступительным экзаменом в вузы и, в том числе, для присуждения образовательных грантов.