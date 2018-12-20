В этом кресле заменили все, кроме металлокаркаса - обновили наполнитель, сшили новую обивку, придали изделию объема, мягкости, модернизировали дизайн. Теперь его не стыдно поставить даже в гостинуюПротершиеся от времени диван и кресло были перетянуты новой тканью – рогожкой. Мастера заменили чехлы и пошили дополнительные подушки. После восстановления мебель приобрела вид новой, стала более функциональной, современной.После реставрации старый армейский ящик превратился в дизайнерский пуф с емкостью для хранения. Его обтянули искусственной кожей, добавили мягкости в верхнюю часть и декорировали ее каретной стяжкой.Потертая обивка дивана была заменена на новую из флока. После обновления диван стал не только более комфортным, но и практичным. Ведь флок – это один из самых прочных и нечувствительных к когтям животных материалов.Провисшую и растянутую обивочную ткань мягкого кресла заменили на новую из микровелюра. Кресло вновь стало гладким и объемным.Старая обивка дивана пришла в негодность из-за пятен и растяжений, появившихся на сиденье и спинке. Его перетянули более прочной тканью из рогожки и подкорректировали наполнитель. Теперь диван не узнать, его будто только что купили в магазине!После реставрации это кресло стало как новое. На нем заменили старую обивку, перетянув тканью из жаккарда, произвели отделку гвоздевым молдингом.Это диван из «Икея». Его отремонтировали и перетянули мягким велюром из серии «Хоуп». Благодаря новой обивке диван вернул свой внешний вид, а его владельцы сэкономили средства на покупку новой мебели.Диван с протершейся обивкой из экокожи был перетянут флоком кремового цвета. Теперь он еще долго будет радовать своих владельцев безупречным внешним видом и идеальным состоянием.Преображение мягкого гарнитура после перетяжки велюром «Рич». Мебель стала выглядеть совершенно по-другому – дорого, солидно, респектабельно.