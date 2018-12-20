10 простых способов снять усталость глаз. Достаточно будет и пяти.
Эти упражнения довольно простые и не занимают много времени. Однако за простотой скрывается их эффективность. Так же эти упражнения подойдут людям у которых имеются проблемы со зрением. Если вы чувствуете , что зрение ухудшается лучше обратить к специалистам для установления точных причин, а также для скорейшего лечения. Эти упражнения точно не ухудшат ситуацию, а даже наоборот, окажут маленький, но лечебный эффект.
10 наиболее эффективных упражнений, которые помогут вашим глазам отдохнуть и быть в тонусе. При проведении зарядки необязательно выполнять все 10, достаточно будет и 5, однако если позволяет время и есть желание, то можете выполнить их все.
1) Открытыми глазами начните рисовать в воздухе различные геометрические фигуры. Начните с простых (круг,квадрат) и постепенно переходите к более сложным.
2) Закройте глаза, откиньтесь на спинку кресла и начните делать круговые движения глазными яблоками. Необходимо сделать от 5 до 10 оборотов.
3) Следующее упражнение улучшит отток внутриглазной жидкости. Необходимо несильно надавить пальцами на веки, только рассчитывайте силу, не пытайтесь выдавить глаза и удерживайте пальцы на веках около 2 - 3 секунд. Необходимо сделать от 5 до 10 повторений.
4) Выберете понравившийся предмет который находится рядом с вами и сфокусируйте на нем свое внимание, а затем резко переведите взгляд на предмет, который находится в противоположной стороне комнаты. Требуется 5 повторений.
5) Для расслабления глазных мышц идеально подходит следующее упражнение. Необходимо сильно зажмуриться, примерно на 3 секунды, а затем открыть глаза. Требуется 8 повторений.
6) Для нормализации внутриглазного кровообращения достаточно быстро моргать, примерно в течении 2-х минут.
7) Переведите взгляд максимально в сторону, через 5 секунд переведите взгляд прямо перед собой, тоже самое проделайте в обратную сторону.
Следующим элемент идентичен элементу физической зарядки, это наклоны головы, необходимо около 5 повторов.
9) Зайдите в темное помещение и проведите там пару минут. Необходимо для выработки родопсина для ясного зрения.
10) Вращение головой. Вращение должно происходить в форме 8. Достаточно 2 выполнения.
Выполняя эти упражнения вы расслабите свои глаза и продлите свою работоспособность, без вреда для зрения. Заботьтесь о зрении, заниматься профилактикой намного проще и лучше, чем заниматься лечением.
Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!
