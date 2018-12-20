10 наиболее эффективных упражнений, которые помогут вашим глазам отдохнуть и быть в тонусе. При проведении зарядки необязательно выполнять все 10, достаточно будет и 5, однако если позволяет время и есть желание, то можете выполнить их все. 1) Открытыми глазами начните рисовать в воздухе различные геометрические фигуры. Начните с простых (круг,квадрат) и постепенно переходите к более сложным. 2) Закройте глаза, откиньтесь на спинку кресла и начните делать круговые движения глазными яблоками. Необходимо сделать от 5 до 10 оборотов. 3) Следующее упражнение улучшит отток внутриглазной жидкости. Необходимо несильно надавить пальцами на веки, только рассчитывайте силу, не пытайтесь выдавить глаза и удерживайте пальцы на веках около 2 - 3 секунд. Необходимо сделать от 5 до 10 повторений. 4) Выберете понравившийся предмет который находится рядом с вами и сфокусируйте на нем свое внимание, а затем резко переведите взгляд на предмет, который находится в противоположной стороне комнаты. Требуется 5 повторений. 5) Для расслабления глазных мышц идеально подходит следующее упражнение. Необходимо сильно зажмуриться, примерно на 3 секунды, а затем открыть глаза. Требуется 8 повторений. 6) Для нормализации внутриглазного кровообращения достаточно быстро моргать, примерно в течении 2-х минут. 7) Переведите взгляд максимально в сторону, через 5 секунд переведите взгляд прямо перед собой, тоже самое проделайте в обратную сторону. Следующим элемент идентичен элементу физической зарядки, это наклоны головы, необходимо около 5 повторов. 9) Зайдите в темное помещение и проведите там пару минут. Необходимо для выработки родопсина для ясного зрения. 10) Вращение головой. Вращение должно происходить в форме 8. Достаточно 2 выполнения. Выполняя эти упражнения вы расслабите свои глаза и продлите свою работоспособность, без вреда для зрения. Заботьтесь о зрении, заниматься профилактикой намного проще и лучше, чем заниматься лечением. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!