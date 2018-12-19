По заверениям властей, водители маршрута №22 как положено выйдут на линию 20 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима Уральска сообщили, что после смены руководства ТОО «Западно-Казахстанской автобусный парк» новыми руководителями была проведена работа разъяснительная по соблюдению требовании правил перевозок пассажиров, что вызвало недовольство некоторых водителей маршрута №22. - Руководитель автопарка разъяснил водителям, что все эти требования вытекают из правил перевозок пассажиров и для комфортного обслуживания горожан. Также в автопарке сообщили, что водители данного маршрута приступят к своим обязанностям 20 декабря согласно утвержденному графику, - сообщил пресс-секретарь акима города Арсен Губашев. - Ни для кого не секрет, что в ходе плановых проверок маршрута №22 постоянно выявляются нарушения правил перевозки пассажиров. Несоблюдение скоростного режима и курение в салоне автобуса. А также постоянно фиксируются жалобы жителей на «Народный контроль». Сейчас новыми руководителями автобусного парка ведутся работы по искоренению грубых нарушений перевозок пассажиров. Также Арсен Губашев сообщил, что главной целью акимата города Уральск и автобусных парков является качественное обслуживание и комфорт горожан. В настоящий момент руководством города активно ведется работа по улучшению качества перевозок пассажиров. - Ведется обновление автобусов, внедряется электронное билетирование. Недавно было закуплено 35 новых автобусов. В следующем году планируется закупить еще 135 автобусов в лизинг. Особое внимание уделяется соблюдению правил перевозок пассажиров, где одним из требований является наличие билета у пассажиров, чистота в салонах автобусов, наличие единой формы у водителей и кондукторов и многое другое. Нужно отметить, что благодаря пополнению автопарка города снижается износ автобусов, - пояснил пресс-секретарь акима Уральска. Напомним, сегодня, 19 декабря, во второй половине дня все автобусы маршрута №22 сошли с линии. Водители и кондукторы заявили, что их не считают за людей, а также, что их не устраивают условия труда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  