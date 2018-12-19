Порядка 60 человек сегодня собрались в актовом зале автобусного парка, чтобы высказать свое недовольство. Водители и кондукторы говорят, что условия труда оставляют желать лучшего, а за людей их и вовсе не считают. После того как сегодня были уволены четыре водителя, терпению сотрудников автопарка пришел конец. - Если мы сдаем билеты, если не одеваем жилеты, если автобус не помыли с нашего плана, который составляет 33 000 тенге, все удерживают. Увольняют нас из-за всякой мелочи. У нас было собрание недавно, я от лица водителей высказал наши претензии, сегодня пришел на работу, а меня уволили. Не только меня, но еще троих человек. Мы для них никто, мы по 17 часов работаем каждый день, их это не устраивает, - говорит водитель Ернар КУТКОЖИН. Не устраивает водителей и то, что мойку на территории автопарка сдали в аренду, теперь им приходится платить по 1000 тенге из собственного кармана, чтобы помыть автобус. Раньше они делали это сами и не жаловались. Работают на автомойке всего два человека, которые не успевают помыть все автобусы быстро, ждать приходится иногда до трех часов ночи. - Мы сами - водители и кондукторы -всё мыли, а они все краны заглушили. Этот вопрос нужно решать, - добавил Ернар. Директор автопарка в свою очередь заявил, что незаконных действий с его стороны не было, все заявления об увольнении сотрудники написали сами. Он, наоборот, старается создать все условия труда. - Вы пишите, что против сдавать чеки и билеты. Есть закон о защите прав потребителей, мы должны давать билеты каждому пассажиру. Мы еще с 15 ноября закупили детские билеты, которые вы должны давать. До сегодняшнего дня такого не было. А увольняем мы только тех, кто написал заявление по собственному желанию, - пояснил директор ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Марат АБДРАХМАНОВ. Водители стоят на своем, они требуют вернуть уволенных коллег и разрешить им мыть автобусы самостоятельно в противном случае они и завтра утром не выйдут на линию.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.