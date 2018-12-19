По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем -10, ночью 18 градусов мороза. В Атырау также переменная облачность, днем 5 градусов ниже нуля, ночью до -8. В Актобе днем столбик термометра опустится до 11 градусов мороза, ночью -18. 4 градуса тепла днем и 2 градуса ниже нуля ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.