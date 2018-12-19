На рынках города Атырау началась реализация овощей из стабилизационного фонда. Для формирования стабилизационного фонда на межсезонный период 2018-2019 гг., а также поддержки местных сельхозтоваропроизводителей СПК «Атырау» заключило форвардный договор с местными крестьянскими хозяйствами на общий объем 1,5 тысячи тонн сельскохозяйственных товаров: картофеля – 1 207,8 тонн, лука репчатого – 115 тонн, моркови – 100 тонн, капусты – 111,3 тонны. - Надо отметить, что поставленный объем товаров в текущем году больше на 38 % чем в предыдущем периоде, - рассказал представитель АО "СПК Атырау". Товары стабфонда реализуются на специально отведенных 4 торговых рынках "Дина", "Коктем", "Насиха" и "Сарайшык" по утвержденным ценам на 10-20% ниже рыночных: картофель по 100 тенге за 1 кг, лук по 75 тенге за 1 кг, капуста и морковь по 90 тенге за 1 кг. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Камилла МАЛИК