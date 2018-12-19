В преддверии Нового года сотрудники газеты «Мой ГОРОД» совместно с хореографической студией «Театр танца «ТАиС» под руководством Анжелики Жарылгасовой поздравили уральцев с праздником в торговом центре «Alem Plaza». Танцевальный флешмоб прошел 18 декабря на первом этаже торгового центра. Кроме танцоров «Театр танца «ТАиС» и сотрудников редакции поздравить горожан с Новым годом к присоединились представители торговых компаний нашего города — салон дверей «Геона», салон напольных покрытий «Uralsk_pol», «Праздничное агентство Ирины Будрис» и студия детского праздника «Ириска». Всего во флешмобе приняло участие около 40 человек, среди которых были Дед Мороз и Снегурочка. Новогодний танец в исполнении участников флешмоба стал для посетителей торгового центра полный неожиданностью. Веселая музыка, зажигательный танец и искренние поздравления создали волшебную атмосферу, в которой с первых мгновений у посетителей появлялось прекрасное новогоднее настроение. Нужно отметить, что редакция газеты «Мой ГОРОД» ежегодно в преддверии Нового года устраивает различные акции. В предыдущие годы это был парад Снегурочек, который собирал множество участников. А редакция газеты и портала «Мой ГОРОД» поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы Ваши заветные мечты и смелые желания непременно воплощались в жизнь! Редакция также благодарит видеосъемочную команду Pia_Prod и руководство ТРЦ «Alem Plaza». EcGc-Ho87xw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.