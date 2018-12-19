скриншот с видео Житель Атырау выбрал необычное место для езды на своем автомобиле - светящуюся арку, установленную в преддверии нового года на набережной р.Урал. Видео активно распространилось в социальных сетях и вызвало волну негодования со стороны горожан. Жители и гости нефтяной столицы резко осудили нерадивого водителя, который, по всей видимости, хотел отличиться ездой по необычной местности. Видеороликом заинтересовались и полицейские, которые сразу же установили личность водителя. - За рулем автомобиля оказался 19-летний парень. В отношении нарушителя заполнено сразу 4 административных протокола - по ч.2 ст. 597 "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств", ч.5.ст. "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", ч.2 ст.230 "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании", ч.4 601 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Общая сумма штрафов составила 33 тысячи тенге, - рассказала пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. V8lgcq_wd6A