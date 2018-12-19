Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным предприятия, трагедия произошла 12 декабря на производстве в ТОО "МАЭК-Казатомпром". - При ремонте газового оборудования в результате выброса газовоздушной смеси травмы получил сотрудник ремонтного завода 1983 года рождения. Каретой скорой помощи он был госпитализирован в Мангистаускую областную больницу, - сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании. Как уточнили в управлении здравоохранения региона, пострадавший был доставлен в приемный покой медучреждения в критическом состоянии. - Он получил ожог верхних дыхательных путей, термический ожог 50% тела. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось, - отметили в пресс-службе облздрава. Рабочий скончался 15 декабря. Расследованием трагичного инцидента занимается специальная комиссия, созданная инспекцией труда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.