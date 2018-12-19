Иллюстративное фото из архива "МГ" - У нас не хватает теологов, именно тех теологов, которые способны работать с детьми. Мы в рамках совместных решений с КНБ подготовили программу обучения теологов, как работать с детьми. Первое обучение в рамках этой программы пройдет в начале следующего года, – сказал Бауржан Бакиров в среду в Астане на республиканском совещании по организации деятельности по дерадикализации и реабилитации несовершеннолетних из семей, вернувшихся из зон террористической активности. При этом он отметил, что предпочтительнее, чтобы работа в данном направлении больше велась именно детскими психологами, а не теологами. - В рамках этой программы изучается детская психология, это вопрос не однодневный, здесь система будет постоянно совершенствоваться, - добавил Бакиров. По его словам, среди вернувшихся в Казахстан детей нет радикально настроенных. Хотя такие могут быть в числе подростков от 15 лет и старше, которые уже участвовали в боевых действиях либо проходили военную учебную подготовку. - Тут необходимо успокоить население, они не будут приезжать бесконтрольно, они все будут проходить фильтрацию, в том числе и медицинскую, чтобы из-за рубежа не привезти какие-то инфекционные заболевания. Естественно, что их будут проверять и на предмет участия в боевых действиях, на наличие за ними каких-то других преступлений, - заверил представитель министерства. По данным комитета по защите прав детей министерства образования и науки республики, с конца 2016 года в Казахстан из зон боевых действий и террористической активности вернулись более 90 детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.