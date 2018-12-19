По словам, их система нацелена на защиту жителей и их имущества. – Эта интеллектуальная система была разработана нами – местными инженерами - с учетом всех нюансов нашей местности, особенностей климата, архитектуры и многого другого, в общем, можно сказать, что она сделана в Уральске и для Уральска. И она могла бы существенно облегчить работу полицейским и другим органам, следящим за порядком в городе и области, – рассказал Александр Молчанов. – Наши инженеры начнут устанавливать систему в нескольких населенных пунктах Зеленовского района – Большой Чаган, Кушум, Переметное, Дарьинск, Асан и так далее. Мы также разработали концепцию “Shanyraq”, которая позволила бы объединить все камеры нашей области в одну единую сеть с главным центром в Уральске. Тогда представьте, что, например, произошел угон автомобиля в одном из районов области. Оператор, сидя в Уральске, при помощи нашей системы в короткий срок может установить схему передвижения и местонахождение автомобиля, – поделился планами руководитель проекта. – Нам показывают в фильмах, что полицейский выделил маленького человека на видеозаписи после какого–либо преступления, и система сразу его увеличила и распознала. Вынужден вас огорчить, если видеокамера его сняла вдалеке, то как его не увеличивай мы получим размытое пятно. Поэтому важно устанавливать камеры не на высотках, а в зонах передвижения людей и автотранспорта. Если говорить об оборудовании, то, по словам Александра, камеры, например, не закупаются по принципу «самая дешевая» или «самая крутая». Они собираются в лаборатории компании из комплектующих, которые заказывают из разных уголков мира. Инженеры выбирают самые сильные стороны оборудования производства разных стран, заказывают все с заводов–изготовителей и уже на месте собирают камеры, стоимость которых в итоге не "кусается", а качество отвечает всем параметрам. Руководитель проекта говорит, что возможности у интеллектуальной системы «SuncarSmartCity» на самом деле большие. Но основная задача – безопасность горожан. Данная система позволит, например, по гос. номеру угнанного автомобиля узнать, в каком районе она последний раз попала в поле зрения камеры, чем очень сильно сузит круг поиска автомобиля. Параметры человека тоже система распознает по загруженной фотографии и проследит его путь передвижения, это, например, очень сильно облегчит работы по поиску пропавших детей. «SuncarSmartCity» также умеет фиксировать правонарушение на отрезке пути, то есть если движущийся автомобиль был зафиксирован одной камерой в начале отрезка пути и второй камерой в конце, то система сама просчитает время прохождения данного отрезка пути и вычислит среднюю скорость движения. И вот если она превысит допустимую, то будет отправлен сигнал ближайшему посту ГАИ ДПС и нарушителя можно будет наказать на основании данных системы. Данные возможности способны дисциплинировать водителей и реально снизить риски на дорогах области. Так что любителям погонять эта система навряд ли понравится. Разговаривая с Александром об интеллектуальной системе «SuncarSmartCity», мы узнали о многих преимуществах, описать которые, наверное невозможно, но камеры, которые, в темное время суток умеют приглушать свет фар автомобиля и высвечивают рамку госномера, система, которая ищет людей и автомобили по заданным параметрам и умеет передавать информацию в центр, поражает и напоминает голливудские фильмы, где человек за монитором компьютера может найти в городе кого угодно и что угодно. – В последнее время наша команда часто читает новости про новую систему средней скорости на дорогах в г.Алматы, а ведь мы разработали и внедряли эту систему в Уральске еще 3 года назад, и она показала очень хорошую эффективность. Но нам тогда сказали, что законодательная база РК не готова для таких систем. Но мы всё равно эту систему не положили на полку, а каждый год совершенствовали её и тестировали. К слову, хочу подчеркнуть, что мы регулярно проводим тесты своей системы в городе. Например, наши камеры стояли в районе поселка Желаево и недалеко от моста через реку Чаган. Да, они фиксировали нарушения, но никакого наказания водители не понесут, так как камеры работали в тестовом режиме, – объяснил Александр Молчанов. – Но если внедрить нашу систему на территории города, то, думаю, количество ДТП снизится, а соответственно, снизится и смертность на дорогах. Система прощает водителей, которые чуть–чуть заехали за стоп–линию на светофоре, но беспощадна к тем, кто объехал по встречной полосе всех и встал самым первый на светофоре, думая, что если его автомобиль с иностранными номерами, то система его не зафиксирует. Другими словами, эта система работает для соблюдения дисциплины водителями и профилактике правонарушений. – Я хочу, чтобы люди поняли, что когда мы разрабатывали нашу систему, основной нашей целью было усиление безопасности движения на дорогах, а вовсе не увеличения суммы собираемых штрафов. Нашей целью было сделать проживание в городе безопасным. Чтобы человек, оставляя машину на улице, не боялся, что ее угонят. Чтобы люди переходили дорогу, не озираясь по сторонам, с мыслью, что какой–нибудь лихач может их сбить. В конце концов, чтобы они, не боясь, садились в автобус, зная, что водитель будет ехать, соблюдая правила дорожного движения. Потому что все будут знать, что за порядком в городе следит система «SuncarSmartCity» – пояснил Александр Молчанов.